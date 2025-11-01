Ettevõtete kataloog
Databricks
Databricks Projekti Juht Palgad

Vaata ettevõtte Databricks kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/1/2025

Keskmine Kogutasu

£143K - £170K
United Kingdom
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
£132K£143K£170K£181K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Databricks ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Projekti Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Databricks in United Kingdom on aastase kogutasuga £181,111. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Databricks Projekti Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in United Kingdom on £132,290.

