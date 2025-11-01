Ettevõtete kataloog
Databricks
Databricks Klienditeenindus Palgad

Mediaanne Klienditeenindus tasupaketi in India kogusumma ettevõttes Databricks on ₹3.62M year kohta. Vaata ettevõtte Databricks kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/1/2025

Mediaan pakk
company icon
Databricks
Senior Technical Solutions Engineer
Bengaluru, KA, India
Kokku aastas
₹3.62M
Tase
L5
Põhipalk
₹3.62M
Stock (/yr)
₹0
Boonus
₹0
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
11 Aastat
Millised on karjääritasemed Databricks?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Databricks ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Klienditeenindus ametikoha palgapakett ettevõttes Databricks in India on aastase kogutasuga ₹3,618,448. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Databricks Klienditeenindus ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹3,615,580.

Esiletõstetud töökohad

    Databricks jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Muud ressursid