Databricks
Databricks Ettevõtte Arendus Palgad

Keskmine Ettevõtte Arendus kogutasu ettevõttes Databricks ulatub $563K kuni $771K year kohta. Vaata ettevõtte Databricks kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/1/2025

Keskmine Kogutasu

$610K - $724K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$563K$610K$724K$771K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Databricks ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Ettevõtte Arendus ametikoha palgapakett ettevõttes Databricks on aastase kogutasuga $770,500. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Databricks Ettevõtte Arendus ametikoha keskmine aastane kogutasu on $562,800.

Muud ressursid