Ärioperatsioonide Juht kogutasu ettevõttes Databricks on $235K year kohta taseme L6 puhul. Vaata ettevõtte Databricks kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/1/2025
L6
$235K
$149K
$64K
$22.5K
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Databricks ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)