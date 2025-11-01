Ettevõtete kataloog
Databricks Ärioperatsioonide Juht Palgad

Ärioperatsioonide Juht kogutasu ettevõttes Databricks on $235K year kohta taseme L6 puhul. Vaata ettevõtte Databricks kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/1/2025

Keskmine Kogutasu

$196K - $237K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$181K$196K$237K$252K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
Keskmine Hüvitis Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$235K
$149K
$64K
$22.5K
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Databricks ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Ärioperatsioonide Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Databricks on aastase kogutasuga $252,300. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Databricks Ärioperatsioonide Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu on $180,525.

Muud ressursid