Keskmine Raamatupidaja kogutasu in United States ettevõttes Databricks ulatub $102K kuni $145K year kohta. Vaata ettevõtte Databricks kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/1/2025

Keskmine Kogutasu

$116K - $137K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$102K$116K$137K$145K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Databricks ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Raamatupidaja ametikoha palgapakett ettevõttes Databricks in United States on aastase kogutasuga $144,900. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Databricks Raamatupidaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $102,060.

