D2L
  Palgad
  Tarkvaraarendaja

  Full-Stack tarkvarainsener

  Waterloo Region

D2L Full-Stack tarkvarainsener Palgad kohas Waterloo Region

Full-Stack tarkvarainsener tasu in Waterloo Region ettevõttes D2L ulatub CA$94.7K year kohta taseme L2 puhul kuni CA$143K year kohta taseme L4 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Waterloo Region kogusumma on CA$104K. Vaata ettevõtte D2L kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/7/2025

Keskmine Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
L1
Software Developer I(Algajate Tase)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L2
Software Developer II
CA$94.7K
CA$91.1K
CA$1K
CA$2.6K
L3
Senior Software Developer I
CA$102K
CA$95.2K
CA$3.4K
CA$3K
L4
Senior Software Developer II
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
CA$225K

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Millised on karjääritasemed D2L?

KKK

Kõrgeima palgaga Full-Stack tarkvarainsener ametikoha palgapakett ettevõttes D2L in Waterloo Region on aastase kogutasuga CA$143,131. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte D2L Full-Stack tarkvarainsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in Waterloo Region on CA$98,199.

Muud ressursid