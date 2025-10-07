Ettevõtete kataloog
CyberArk
CyberArk Full-Stack tarkvarainsener Palgad

Mediaanne Full-Stack tarkvarainsener tasupaketi in Israel kogusumma ettevõttes CyberArk on ₪110K year kohta. Vaata ettevõtte CyberArk kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/7/2025

Mediaan pakk
company icon
CyberArk
Software Engineer
Petach Tikva, HM, Israel
Kokku aastas
₪110K
Tase
Software Engineer
Põhipalk
₪80K
Stock (/yr)
₪30K
Boonus
₪0
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
1 Aasta
Millised on karjääritasemed CyberArk?

₪160K

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

CyberArk ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)



KKK

Kõrgeima palgaga Full-Stack tarkvarainsener ametikoha palgapakett ettevõttes CyberArk in Israel on aastase kogutasuga ₪179,106. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte CyberArk Full-Stack tarkvarainsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in Israel on ₪103,379.

