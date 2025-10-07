Ettevõtete kataloog
CyberArk Backend tarkvarainsener Palgad kohas Greater Hyderabad Area

Mediaanne Backend tarkvarainsener tasupaketi in Greater Hyderabad Area kogusumma ettevõttes CyberArk on ₹2.67M year kohta. Vaata ettevõtte CyberArk kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/7/2025

Mediaan pakk
company icon
CyberArk
Software Engineer
Hyderabad, TS, India
Kokku aastas
₹2.67M
Tase
Senior Software Engineer
Põhipalk
₹2.67M
Stock (/yr)
₹0
Boonus
₹0
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
6 Aastat
Millised on karjääritasemed CyberArk?

₹13.98M

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

CyberArk ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)



KKK

Kõrgeima palgaga Backend tarkvarainsener ametikoha palgapakett ettevõttes CyberArk in Greater Hyderabad Area on aastase kogutasuga ₹6,071,925. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte CyberArk Backend tarkvarainsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Hyderabad Area on ₹2,960,608.

Esiletõstetud töökohad

    CyberArk jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

