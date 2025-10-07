Ettevõtete kataloog
CyberArk
Mediaanne Backend tarkvarainsener tasupaketi in Israel kogusumma ettevõttes CyberArk on ₪120K year kohta. Vaata ettevõtte CyberArk kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/7/2025

Mediaan pakk
CyberArk
Backend Software Engineer
Petah Tiqva, HM, Israel
Kokku aastas
₪120K
Tase
Mid
Põhipalk
₪93.9K
Stock (/yr)
₪26K
Boonus
₪0
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
3 Aastat
Millised on karjääritasemed CyberArk?

₪160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt ₪30K+ (mõnikord ₪300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

CyberArk ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)



KKK

Kõrgeima palgaga Backend tarkvarainsener ametikoha palgapakett ettevõttes CyberArk in Israel on aastase kogutasuga ₪202,450. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte CyberArk Backend tarkvarainsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in Israel on ₪127,251.

Muud ressursid