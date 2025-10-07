Ettevõtete kataloog
Cybage Software
Cybage Software Full-Stack tarkvarainsener Palgad

Mediaanne Full-Stack tarkvarainsener tasupaketi in India kogusumma ettevõttes Cybage Software on ₹1.36M year kohta. Vaata ettevõtte Cybage Software kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/7/2025

Mediaan pakk
company icon
Cybage Software
Software Engineer
Gandhinagar, GJ, India
Kokku aastas
₹1.36M
Tase
L2
Põhipalk
₹1.36M
Stock (/yr)
₹0
Boonus
₹0
Aastat ettevõttes
8 Aastat
Aastat kogemust
8 Aastat
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
KKK

Kõrgeima palgaga Full-Stack tarkvarainsener ametikoha palgapakett ettevõttes Cybage Software in India on aastase kogutasuga ₹1,527,335. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Cybage Software Full-Stack tarkvarainsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹641,728.

