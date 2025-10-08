Masinõppe insener tasu in United States ettevõttes CVS Health ulatub $138K year kohta taseme L2 puhul kuni $192K year kohta taseme L3 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $138K. Vaata ettevõtte CVS Health kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/8/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$138K
$125K
$0
$12.5K
L3
$192K
$168K
$0
$24K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
