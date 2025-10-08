Full-Stack tarkvarainsener tasu in New York City Area ettevõttes CVS Health ulatub $122K year kohta taseme L1 puhul kuni $138K year kohta taseme L3 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in New York City Area kogusumma on $140K. Vaata ettevõtte CVS Health kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/8/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
L1
$122K
$118K
$83
$4.3K
L2
$109K
$98.3K
$0
$10.7K
L3
$138K
$100K
$0
$38.3K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
