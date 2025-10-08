Backend tarkvarainsener tasu in United States ettevõttes CVS Health ulatub $112K year kohta taseme L1 puhul kuni $197K year kohta taseme L5 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $121K. Vaata ettevõtte CVS Health kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/8/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
L1
$112K
$107K
$0
$5.4K
L2
$122K
$113K
$48
$8.5K
L3
$140K
$129K
$0
$11K
L4
$160K
$147K
$3.8K
$9.4K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
