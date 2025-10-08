Ettevõtete kataloog
CVS Health
CVS Health Backend tarkvarainsener Palgad

Backend tarkvarainsener tasu in United States ettevõttes CVS Health ulatub $112K year kohta taseme L1 puhul kuni $197K year kohta taseme L5 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $121K. Vaata ettevõtte CVS Health kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/8/2025

Keskmine Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
L1
Software Engineer(Algajate Tase)
$112K
$107K
$0
$5.4K
L2
Senior Software Engineer I
$122K
$113K
$48
$8.5K
L3
Senior Software Engineer II
$140K
$129K
$0
$11K
L4
Lead Software Engineer
$160K
$147K
$3.8K
$9.4K
$160K

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Millised on karjääritasemed CVS Health?

KKK

Kõrgeima palgaga Backend tarkvarainsener ametikoha palgapakett ettevõttes CVS Health in United States on aastase kogutasuga $197,067. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte CVS Health Backend tarkvarainsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $123,000.

