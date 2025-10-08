Ettevõtete kataloog
CVS Health
CVS Health UX disainer Palgad

UX disainer tasu in United States ettevõttes CVS Health ulatub $120K year kohta taseme Product Designer puhul kuni $140K year kohta taseme Senior Product Designer II puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $145K. Vaata ettevõtte CVS Health kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/8/2025

Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
Product Designer
$120K
$120K
$0
$0
Senior Product Designer I
$139K
$133K
$0
$6.3K
Senior Product Designer II
$140K
$127K
$0
$13.8K
Lead Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Millised on karjääritasemed CVS Health?

KKK

Kõrgeima palgaga UX disainer ametikoha palgapakett ettevõttes CVS Health in United States on aastase kogutasuga $169,760. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte CVS Health UX disainer ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $132,375.

