UX disainer tasu in United States ettevõttes CVS Health ulatub $120K year kohta taseme Product Designer puhul kuni $140K year kohta taseme Senior Product Designer II puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $145K. Vaata ettevõtte CVS Health kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/8/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
Product Designer
$120K
$120K
$0
$0
Senior Product Designer I
$139K
$133K
$0
$6.3K
Senior Product Designer II
$140K
$127K
$0
$13.8K
Lead Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
