CVS Health Health Informatics Palgad kohas New York City Area

Health Informatics tasu in New York City Area ettevõttes CVS Health ulatub $141K year kohta taseme Data Scientist puhul kuni $282K year kohta taseme Lead Director puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in New York City Area kogusumma on $165K. Vaata ettevõtte CVS Health kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/8/2025

Keskmine Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
Data Scientist
$141K
$130K
$0
$11.3K
Senior Data Scientist I
$181K
$169K
$0
$11.8K
Senior Data Scientist II
$165K
$158K
$0
$7.5K
Lead Data Scientist
$210K
$186K
$4.4K
$18.8K
Vaata 2 Rohkem Tasemeid
Lisa KompVõrdle Tasemeid

$160K

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Panusta
Millised on karjääritasemed CVS Health?

KKK

Kõrgeima palgaga Health Informatics ametikoha palgapakett ettevõttes CVS Health in New York City Area on aastase kogutasuga $282,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte CVS Health Health Informatics ametikoha keskmine aastane kogutasu in New York City Area on $172,500.

Esiletõstetud töökohad

    CVS Health jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Muud ressursid