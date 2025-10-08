Health Informatics tasu in New York City Area ettevõttes CVS Health ulatub $141K year kohta taseme Data Scientist puhul kuni $282K year kohta taseme Lead Director puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in New York City Area kogusumma on $165K. Vaata ettevõtte CVS Health kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/8/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
Data Scientist
$141K
$130K
$0
$11.3K
Senior Data Scientist I
$181K
$169K
$0
$11.8K
Senior Data Scientist II
$165K
$158K
$0
$7.5K
Lead Data Scientist
$210K
$186K
$4.4K
$18.8K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
