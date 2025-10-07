Full-Stack tarkvarainsener tasu in Northern Virginia Washington DC ettevõttes Cvent ulatub $106K year kohta taseme Software Engineer I puhul kuni $157K year kohta taseme Lead Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Northern Virginia Washington DC kogusumma on $108K. Vaata ettevõtte Cvent kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/7/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
Software Engineer I
$106K
$101K
$0
$5.4K
Software Engineer II
$121K
$113K
$0
$7.8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$157K
$150K
$0
$7.3K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
