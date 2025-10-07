Full-Stack tarkvarainsener tasu in India ettevõttes Cvent ulatub ₹1.97M year kohta taseme Software Engineer II puhul kuni ₹3.28M year kohta taseme Senior Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in India kogusumma on ₹2.83M. Vaata ettevõtte Cvent kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/7/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.97M
₹1.75M
₹70.4K
₹146K
Senior Software Engineer
₹3.28M
₹2.79M
₹0
₹490K
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
