Cvent Full-Stack tarkvarainsener Palgad

Full-Stack tarkvarainsener tasu in United States ettevõttes Cvent ulatub $105K year kohta taseme Software Engineer I puhul kuni $163K year kohta taseme Lead Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $114K. Vaata ettevõtte Cvent kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/7/2025

Keskmine Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
Software Engineer I
(Algajate Tase)
$105K
$101K
$0
$4.5K
Software Engineer II
$117K
$110K
$0
$6.2K
Senior Software Engineer
$155K
$144K
$0
$11K
Lead Software Engineer
$163K
$153K
$0
$10.3K
Vaata 1 Rohkem Tasemeid
Lisa KompVõrdle Tasemeid

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Millised on karjääritasemed Cvent?

KKK

Kõrgeima palgaga Full-Stack tarkvarainsener ametikoha palgapakett ettevõttes Cvent in United States on aastase kogutasuga $166,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Cvent Full-Stack tarkvarainsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $114,000.

