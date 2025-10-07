Ettevõtete kataloog
Cvent
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Toote Disainer

  • UX disainer

Cvent UX disainer Palgad

Mediaanne UX disainer tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Cvent on $110K year kohta. Vaata ettevõtte Cvent kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/7/2025

Mediaan pakk
company icon
Cvent
Product Designer
West McLean, VA
Kokku aastas
$110K
Tase
L2
Põhipalk
$101K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$9K
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
2 Aastat
Millised on karjääritasemed Cvent?

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade

Panusta

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Toote Disainer pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga UX disainer ametikoha palgapakett ettevõttes Cvent in United States on aastase kogutasuga $183,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Cvent UX disainer ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $110,000.

Esiletõstetud töökohad

    Cvent jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Neudesic
  • Taos
  • Symplr
  • Teads
  • LogMeIn
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid