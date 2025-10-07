Teadur tasu in San Francisco Bay Area ettevõttes Cruise ulatub $392K year kohta taseme L4 puhul kuni $678K year kohta taseme L6 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in San Francisco Bay Area kogusumma on $515K. Vaata ettevõtte Cruise kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/7/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$392K
$220K
$123K
$49.5K
L5
$449K
$211K
$221K
$16.6K
L6
$678K
$259K
$371K
$47.4K
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Cruise ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)
Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.