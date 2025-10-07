Backend tarkvarainsener tasu in United States ettevõttes Cruise ulatub $255K year kohta taseme L3 puhul kuni $710K year kohta taseme L6 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $362K. Vaata ettevõtte Cruise kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/7/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
L3
$255K
$154K
$53.6K
$47.2K
L4
$318K
$193K
$80.9K
$44.3K
L5
$371K
$204K
$122K
$45.4K
L6
$710K
$263K
$349K
$98.8K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Cruise ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)
Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.