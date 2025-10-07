Ettevõtete kataloog
Cruise
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Värbaja

  • Tehniliste spetsialistide värbaja

Cruise Tehniliste spetsialistide värbaja Palgad

Mediaanne Tehniliste spetsialistide värbaja tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Cruise on $175K year kohta. Vaata ettevõtte Cruise kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/7/2025

Mediaan pakk
company icon
Cruise
Technical Recruiter
San Francisco, CA
Kokku aastas
$175K
Tase
L4
Põhipalk
$175K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
7 Aastat
Aastat kogemust
12 Aastat
Millised on karjääritasemed Cruise?

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Cruise ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)

Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Värbaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Tehniliste spetsialistide värbaja ametikoha palgapakett ettevõttes Cruise in United States on aastase kogutasuga $255,600. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Cruise Tehniliste spetsialistide värbaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $219,450.

Esiletõstetud töökohad

    Cruise jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Instacart
  • CloudKitchens
  • Seesaw
  • Gemini
  • Patreon
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid