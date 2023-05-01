Ettevõtete kataloog
Crossover Health Palgad

Crossover Health palga vahemik varieerub $39,322 kogu kompensatsioonis aastas Klienditeenindus madalamas otsas kuni $154,350 Toote disainer kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Crossover Health. Viimati uuendatud: 8/21/2025

$160K

Saa palka, ära lase endaga mängida

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või lase oma CV üle vaadata päris ekspertidel – värbajatel, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Median $145K
Klienditeenindus
$39.3K
Turundus
$110K

Toote disainer
$154K
Puudub sinu ametinimetus?

Otsi kõiki palkasid meie kompensatsiooni lehel või lisa oma palk lehe avamiseks.


KKK

