Critical Mass
Critical Mass Palgad

Critical Mass palk ulatub $20,895 kogutasus aastas Andmeteadlane ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $167,160 Värbaja ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Critical Mass. Viimati uuendatud: 9/3/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $50.8K
Turundus
Median $68K
Toote Disainer
Median $69.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Ärianalüütik
$44.1K
Andmeteaduse Juht
$162K
Andmeteadlane
$20.9K
Värbaja
$167K
Tarkvaraarenduse Juht
$87.4K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Critical Mass on Värbaja at the Common Range Average level aastase kogutasuga $167,160. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Critical Mass keskmine aastane kogutasu on $68,717.

