Mediaanne Finantsanalüütik tasupaketi in India kogusumma ettevõttes CRISIL on ₹1.09M year kohta. Vaata ettevõtte CRISIL kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/30/2025

Mediaan pakk
company icon
CRISIL
Research Analyst
Bombay, MH, India
Kokku aastas
₹1.09M
Tase
L01
Põhipalk
₹989K
Stock (/yr)
₹0
Boonus
₹98.9K
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
5 Aastat
Kõrgeima palgaga Finantsanalüütik ametikoha palgapakett ettevõttes CRISIL in India on aastase kogutasuga ₹7,787,842. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte CRISIL Finantsanalüütik ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹1,087,588.

