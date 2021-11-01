Ettevõtete kataloog
CrimsonLogic
CrimsonLogic Palgad

CrimsonLogic palga vahemik varieerub $57,900 kogu kompensatsioonis aastas Andmeanalüütik madalamas otsas kuni $77,723 Tootehaldusr kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt CrimsonLogic. Viimati uuendatud: 8/21/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $62.8K

Täielik tarkvara insener

Andmeanalüütik
$57.9K
Tootehaldusr
$77.7K

KKK

Kõrgeima palgaga roll CrimsonLogic on Tootehaldusr at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $77,723. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
CrimsonLogic mediaan aastane kogukompensatsioon on $62,819.

Muud ressursid