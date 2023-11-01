Ettevõtete kataloog
Crimson Education
Crimson Education Palgad

Crimson Education palga vahemik varieerub $49,750 kogu kompensatsioonis aastas Projektijuht madalamas otsas kuni $298,500 Investeerimispankur kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Crimson Education. Viimati uuendatud: 8/24/2025

$160K

Ärianalüütik
$54.8K
Äri arendus
$65.7K
Investeerimispankur
$299K

Juhtimiskonsultant
$66.7K
Projektijuht
$49.8K
Tehniline kirjutaja
$73.2K
Puudub sinu ametinimetus?

Otsi kõiki palkasid meie kompensatsiooni lehel või lisa oma palk lehe avamiseks.


KKK

The highest paying role reported at Crimson Education is Investeerimispankur at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $298,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Crimson Education is $66,168.

