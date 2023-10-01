Ettevõtete kataloog
CRIF
Töötad siin? Taotle oma ettevõtet

CRIF Palgad

CRIF palga vahemik varieerub $5,886 kogu kompensatsioonis aastas Tootehaldusr madalamas otsas kuni $47,773 Andmeteadlane kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt CRIF. Viimati uuendatud: 8/21/2025

$160K

Saa palka, ära lase endaga mängida

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või lase oma CV üle vaadata päris ekspertidel – värbajatel, kes teevad seda iga päev.

Äri arendus
$47.7K
Andmeteadlane
$47.8K
Tootehaldusr
$5.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Müük
$46.4K
Tarkvaraarendaja
$29.8K
Puudub sinu ametinimetus?

Otsi kõiki palkasid meie kompensatsiooni lehel või lisa oma palk lehe avamiseks.


KKK

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti CRIF je Andmeteadlane at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $47,773. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti CRIF je $46,388.

Esiletõstetud töökohad

    Ei leitud esiletõstetud töökohti CRIF jaoks

Seotud ettevõtted

  • Pinterest
  • Amazon
  • PayPal
  • Apple
  • Facebook
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid