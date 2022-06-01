Ettevõtete kataloog
Cricut
Cricut Palgad

Cricut palk ulatub $109,450 kogutasus aastas Andmeanalüütik ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $266,325 Andmeteaduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Cricut. Viimati uuendatud: 9/3/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $150K
Andmeanalüütik
$109K
Andmeteaduse Juht
$266K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Andmeteadlane
$118K
Turundus
$115K
Toote Disainer
$141K
Tootejuht
$190K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Cricut on Andmeteaduse Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $266,325. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Cricut keskmine aastane kogutasu on $141,290.

Muud ressursid