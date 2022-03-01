Ettevõtete kataloog
Crexi
Crexi Palgad

Crexi palk ulatub $100,500 kogutasus aastas Müük ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $1,283,908 Tootejuht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Crexi. Viimati uuendatud: 9/3/2025

$160K

Andmeanalüütik
$118K
Toote Disainer
$167K
Tootejuht
$1.28M

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Müük
$101K
Tarkvaraarenduse Juht
$221K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Crexi on Tootejuht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $1,283,908. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Crexi keskmine aastane kogutasu on $167,160.

