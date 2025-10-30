Ettevõtete kataloog
Cresta
Cresta Tarkvaraarendaja Palgad

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Cresta on $250K year kohta. Vaata ettevõtte Cresta kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/30/2025

Mediaan pakk
Cresta
Software Engineer
Palo Alto, CA
Kokku aastas
$250K
Tase
Senior
Põhipalk
$250K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
2-4 Aastat
Aastat kogemust
5-10 Aastat
Millised on karjääritasemed Cresta?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Cresta ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



Kaasatud ametinimetused

Lisa uus ametinimi

Full-Stack tarkvarainsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Cresta in United States on aastase kogutasuga $450,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Cresta Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $210,000.

