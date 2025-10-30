Ettevõtete kataloog
Cresta
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Värbaja

  • Kõik Värbaja Palgad

Cresta Värbaja Palgad

Mediaanne Värbaja tasupaketi in Canada kogusumma ettevõttes Cresta on CA$396K year kohta. Vaata ettevõtte Cresta kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/30/2025

Mediaan pakk
company icon
Cresta
Recruiter
Toronto, ON, Canada
Kokku aastas
CA$396K
Tase
L3
Põhipalk
CA$146K
Stock (/yr)
CA$249K
Boonus
CA$0
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
10 Aastat
Millised on karjääritasemed Cresta?
Block logo
+CA$80.4K
Robinhood logo
+CA$123K
Stripe logo
+CA$27.7K
Datadog logo
+CA$48.5K
Verily logo
+CA$30.5K
Don't get lowballed
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Cresta ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Värbaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Värbaja ametikoha palgapakett ettevõttes Cresta in Canada on aastase kogutasuga CA$406,005. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Cresta Värbaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Canada on CA$395,539.

Esiletõstetud töökohad

    Cresta jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Sure
  • Mozilla
  • Nylas
  • Collective Health
  • Zenefits
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid