Ettevõtete kataloog
CosmoLex
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

CosmoLex Tarkvaraarendaja Palgad

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes CosmoLex on $166K year kohta. Vaata ettevõtte CosmoLex kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/24/2025

Mediaan pakk
company icon
CosmoLex
Technical Lead
Raleigh-Durham
Kokku aastas
$166K
Tase
-
Põhipalk
$150K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$16K
Aastat ettevõttes
4 Aastat
Aastat kogemust
14 Aastat
Millised on karjääritasemed CosmoLex?

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade
Praktikantide palgad

Panusta

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarendaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

CosmoLex in United StatesTarkvaraarendaja职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$175,024。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
CosmoLex in United StatesTarkvaraarendaja职位的年度总薪酬中位数为$165,909。

Esiletõstetud töökohad

    CosmoLex jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Airbnb
  • Snap
  • Square
  • Pinterest
  • Uber
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid