Tarkvaraarendaja tasu in Hungary ettevõttes Continental ulatub HUF 15.17M year kohta taseme Software Engineer puhul kuni HUF 19.75M year kohta taseme Senior Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Hungary kogusumma on HUF 16.75M. Vaata ettevõtte Continental kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/28/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Associate Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 15.17M
HUF 15.05M
HUF 0
HUF 127K
Senior Software Engineer
HUF 19.75M
HUF 18.93M
HUF 0
HUF 817K
Staff Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
