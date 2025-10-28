Ettevõtete kataloog
Continental
Continental Tarkvaraarendaja Palgad

Tarkvaraarendaja tasu in Hungary ettevõttes Continental ulatub HUF 15.17M year kohta taseme Software Engineer puhul kuni HUF 19.75M year kohta taseme Senior Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Hungary kogusumma on HUF 16.75M. Vaata ettevõtte Continental kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/28/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Associate Software Engineer
(Algajate Tase)
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 15.17M
HUF 15.05M
HUF 0
HUF 127K
Senior Software Engineer
HUF 19.75M
HUF 18.93M
HUF 0
HUF 817K
Staff Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Millised on karjääritasemed Continental?

Kaasatud ametinimetused

Masinõppe insener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Continental in Hungary on aastase kogutasuga HUF 23,500,421. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Continental Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Hungary on HUF 16,750,059.

