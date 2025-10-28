Ettevõtete kataloog
Continental
Continental Toote Juht Palgad

Mediaanne Toote Juht tasupaketi in Germany kogusumma ettevõttes Continental on €78.4K year kohta. Vaata ettevõtte Continental kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/28/2025

Mediaan pakk
company icon
Continental
Product Manager
Hannover, NI, Germany
Kokku aastas
€78.4K
Tase
E13
Põhipalk
€77K
Stock (/yr)
€0
Boonus
€1.3K
Aastat ettevõttes
5 Aastat
Aastat kogemust
8 Aastat
Millised on karjääritasemed Continental?
Viimased Palgaandmed
KKK

Kõrgeima palgaga Toote Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Continental in Germany on aastase kogutasuga €104,575. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Continental Toote Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in Germany on €77,043.

