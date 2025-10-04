Ettevõtete kataloog
Comcast
Tarkvaraarenduse Juht Tase

L5

Tasemed ettevõttes Comcast

  1. L4Manager
  2. L5Senior Manager I
  3. L6Senior Manager II
Keskmine Aastane Kogutasu
$215,125
Põhipalk
$161,375
Aktsiaoption ()
$33,625
Boonus
$20,125

$160K

Viimased palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
