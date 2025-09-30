Tarkvaraarendaja kogutasu in Portugal ettevõttes Comcast on €63.8K year kohta taseme II puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Portugal kogusumma on €59.9K. Vaata ettevõtte Comcast kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Engineer 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Engineer 2
€63.8K
€62K
€0
€1.8K
Engineer 3
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
15%
AASTA 1
15%
AASTA 2
15%
AASTA 3
15%
AASTA 4
40%
AASTA 5
Comcast ettevõttes kuuluvad RSU + Options 5-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
15% õigused omandatakse 1st-AASTA (15.00% aastas)
15% õigused omandatakse 2nd-AASTA (15.00% aastas)
15% õigused omandatakse 3rd-AASTA (15.00% aastas)
15% õigused omandatakse 4th-AASTA (15.00% aastas)
40% õigused omandatakse 5th-AASTA (40.00% aastas)
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Comcast ettevõttes kuuluvad RSU + Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)
Kaasatud ametinimetusedLisa uus ametinimi