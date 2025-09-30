Tarkvaraarendaja tasu in Northern Virginia Washington DC ettevõttes Comcast ulatub $155K year kohta taseme III puhul kuni $635K year kohta taseme Fellow puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Northern Virginia Washington DC kogusumma on $170K. Vaata ettevõtte Comcast kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer 3
$155K
$131K
$16.4K
$7.8K
Senior Engineer
$183K
$165K
$8.3K
$9.8K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
15%
AASTA 1
15%
AASTA 2
15%
AASTA 3
15%
AASTA 4
40%
AASTA 5
Comcast ettevõttes kuuluvad RSU + Options 5-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
15% õigused omandatakse 1st-AASTA (15.00% aastas)
15% õigused omandatakse 2nd-AASTA (15.00% aastas)
15% õigused omandatakse 3rd-AASTA (15.00% aastas)
15% õigused omandatakse 4th-AASTA (15.00% aastas)
40% õigused omandatakse 5th-AASTA (40.00% aastas)
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Comcast ettevõttes kuuluvad RSU + Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)
Kaasatud ametinimetused