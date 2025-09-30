Ettevõtete kataloog
Comcast
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

  • Lisbon Metro Area

Comcast Tarkvaraarendaja Palgad kohas Lisbon Metro Area

Tarkvaraarendaja kogutasu in Lisbon Metro Area ettevõttes Comcast on €63.8K year kohta taseme II puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Lisbon Metro Area kogusumma on €59.9K. Vaata ettevõtte Comcast kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Engineer 1
I(Algajate Tase)
€ --
€ --
€ --
€ --
Engineer 2
II
€63.8K
€62K
€0
€1.8K
Engineer 3
III
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Vaata 4 Rohkem Tasemeid
Lisa KompVõrdle Tasemeid

€142K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt €26.6K+ (mõnikord €266K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

15%

AASTA 1

15%

AASTA 2

15%

AASTA 3

15%

AASTA 4

40%

AASTA 5

Aktsia tüüp
RSU + Options

Comcast ettevõttes kuuluvad RSU + Options 5-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 15% õigused omandatakse 1st-AASTA (15.00% aastas)

  • 15% õigused omandatakse 2nd-AASTA (15.00% aastas)

  • 15% õigused omandatakse 3rd-AASTA (15.00% aastas)

  • 15% õigused omandatakse 4th-AASTA (15.00% aastas)

  • 40% õigused omandatakse 5th-AASTA (40.00% aastas)

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU + Options

Comcast ettevõttes kuuluvad RSU + Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarendaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

Kaasatud ametinimetused

Lisa uus ametinimi

Masinõppe insener

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Võrguinsener

Kvaliteedikontrolli (QA) tarkvarainsener

Andmeinsener

Tootmise tarkvarainsener

DevOps insener

Teadur

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Comcast in Lisbon Metro Area on aastase kogutasuga €74,201. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Comcast Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Lisbon Metro Area on €60,243.

Esiletõstetud töökohad

    Comcast jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Discovery
  • Disney
  • Verizon
  • Ticketmaster
  • Spectrum
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid