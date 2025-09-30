Ettevõtete kataloog
Comcast
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Projektijuht

  • Kõik Projektijuht Palgad

  • Philadelphia Area

Comcast Projektijuht Palgad kohas Philadelphia Area

Mediaanne Projektijuht tasupaketi in Philadelphia Area kogusumma ettevõttes Comcast on $135K year kohta. Vaata ettevõtte Comcast kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025

Mediaan pakk
company icon
Comcast
Technical Project Manager
Philadelphia, PA
Kokku aastas
$135K
Tase
L4
Põhipalk
$135K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
7 Aastat
Millised on karjääritasemed Comcast?

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade

Õiguste omandamise graafik

15%

AASTA 1

15%

AASTA 2

15%

AASTA 3

15%

AASTA 4

40%

AASTA 5

Aktsia tüüp
RSU + Options

Comcast ettevõttes kuuluvad RSU + Options 5-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 15% õigused omandatakse 1st-AASTA (15.00% aastas)

  • 15% õigused omandatakse 2nd-AASTA (15.00% aastas)

  • 15% õigused omandatakse 3rd-AASTA (15.00% aastas)

  • 15% õigused omandatakse 4th-AASTA (15.00% aastas)

  • 40% õigused omandatakse 5th-AASTA (40.00% aastas)

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU + Options

Comcast ettevõttes kuuluvad RSU + Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Projektijuht pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Projektijuht ametikoha palgapakett ettevõttes Comcast in Philadelphia Area on aastase kogutasuga $181,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Comcast Projektijuht ametikoha keskmine aastane kogutasu in Philadelphia Area on $126,880.

Esiletõstetud töökohad

    Comcast jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Discovery
  • Disney
  • Verizon
  • Ticketmaster
  • Spectrum
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid