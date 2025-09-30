Tootejuht tasu in Philadelphia Area ettevõttes Comcast ulatub $144K year kohta taseme L3 puhul kuni $479K year kohta taseme L8 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Philadelphia Area kogusumma on $200K. Vaata ettevõtte Comcast kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L3
$144K
$119K
$13.8K
$11K
L4
$165K
$139K
$13.9K
$12.3K
L5
$207K
$167K
$15.2K
$25K
L6
$277K
$183K
$48.3K
$45K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
15%
AASTA 1
15%
AASTA 2
15%
AASTA 3
15%
AASTA 4
40%
AASTA 5
Comcast ettevõttes kuuluvad RSU + Options 5-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
15% õigused omandatakse 1st-AASTA (15.00% aastas)
15% õigused omandatakse 2nd-AASTA (15.00% aastas)
15% õigused omandatakse 3rd-AASTA (15.00% aastas)
15% õigused omandatakse 4th-AASTA (15.00% aastas)
40% õigused omandatakse 5th-AASTA (40.00% aastas)
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Comcast ettevõttes kuuluvad RSU + Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)