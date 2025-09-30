Ettevõtete kataloog
Comcast
  • United Kingdom

Comcast Toote Disainer Palgad kohas United Kingdom

Mediaanne Toote Disainer tasupaketi in United Kingdom kogusumma ettevõttes Comcast on £68.3K year kohta. Vaata ettevõtte Comcast kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025

Mediaan pakk
Comcast
Product Designer
London, EN, United Kingdom
Kokku aastas
£68.3K
Tase
Põhipalk
£63.4K
Stock (/yr)
£0
Boonus
£4.9K
Aastat ettevõttes
2-4 Aastat
Aastat kogemust
5-10 Aastat
Millised on karjääritasemed Comcast?

£121K

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Õiguste omandamise graafik

15%

AASTA 1

15%

AASTA 2

15%

AASTA 3

15%

AASTA 4

40%

AASTA 5

Aktsia tüüp
RSU + Options

Comcast ettevõttes kuuluvad RSU + Options 5-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 15% õigused omandatakse 1st-AASTA (15.00% aastas)

  • 15% õigused omandatakse 2nd-AASTA (15.00% aastas)

  • 15% õigused omandatakse 3rd-AASTA (15.00% aastas)

  • 15% õigused omandatakse 4th-AASTA (15.00% aastas)

  • 40% õigused omandatakse 5th-AASTA (40.00% aastas)

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU + Options

Comcast ettevõttes kuuluvad RSU + Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



Kaasatud ametinimetused

UX disainer

KKK

The highest paying salary package reported for a Toote Disainer at Comcast in United Kingdom sits at a yearly total compensation of £88,905. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comcast for the Toote Disainer role in United Kingdom is £46,539.

Muud ressursid