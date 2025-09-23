Ettevõtete kataloog
Comcast
Comcast Infotehnoloog (IT) Palgad

Mediaanne Infotehnoloog (IT) tasupaketi kogusumma ettevõttes Comcast on $97K year kohta. Vaata ettevõtte Comcast kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/23/2025

Mediaan pakk
company icon
Comcast
Linux Systems Administrator
Philadelphia, PA
Kokku aastas
$97K
Tase
Engineer 3
Põhipalk
$92K
Stock (/yr)
$3K
Boonus
$2K
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
10 Aastat
Millised on karjääritasemed Comcast?

$160K

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Õiguste omandamise graafik

15%

AASTA 1

15%

AASTA 2

15%

AASTA 3

15%

AASTA 4

40%

AASTA 5

Aktsia tüüp
RSU + Options

Comcast ettevõttes kuuluvad RSU + Options 5-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 15% õigused omandatakse 1st-AASTA (15.00% aastas)

  • 15% õigused omandatakse 2nd-AASTA (15.00% aastas)

  • 15% õigused omandatakse 3rd-AASTA (15.00% aastas)

  • 15% õigused omandatakse 4th-AASTA (15.00% aastas)

  • 40% õigused omandatakse 5th-AASTA (40.00% aastas)

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU + Options

Comcast ettevõttes kuuluvad RSU + Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Infotehnoloog (IT) ametikoha palgapakett ettevõttes Comcast on aastase kogutasuga $243,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Comcast Infotehnoloog (IT) ametikoha keskmine aastane kogutasu on $95,000.

