Comcast
Comcast Tekstikirjutaja Palgad

Keskmine Tekstikirjutaja kogutasu in United States ettevõttes Comcast ulatub $102K kuni $148K year kohta. Vaata ettevõtte Comcast kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/23/2025

Keskmine Kogutasu

$116K - $134K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$102K$116K$134K$148K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

$160K

Õiguste omandamise graafik

15%

AASTA 1

15%

AASTA 2

15%

AASTA 3

15%

AASTA 4

40%

AASTA 5

Aktsia tüüp
RSU + Options

Comcast ettevõttes kuuluvad RSU + Options 5-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 15% õigused omandatakse 1st-AASTA (15.00% aastas)

  • 15% õigused omandatakse 2nd-AASTA (15.00% aastas)

  • 15% õigused omandatakse 3rd-AASTA (15.00% aastas)

  • 15% õigused omandatakse 4th-AASTA (15.00% aastas)

  • 40% õigused omandatakse 5th-AASTA (40.00% aastas)

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU + Options

Comcast ettevõttes kuuluvad RSU + Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

