Color Palgad

Color palga vahemik varieerub $114,425 kogu kompensatsioonis aastas Andmeanalüütik madalamas otsas kuni $278,600 Tarkvaraarenduse juht kõrgemas otsas.

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $220K

Täielik tarkvara insener

Värbaja
Median $148K
Ärianalüütik
$144K

Andmeanalüütik
$114K
Andmeteadlane
Median $171K
Toote disainer
$134K
Tootehaldusr
$206K
Tarkvaraarenduse juht
$279K
Tehniline programmijuht
$236K
据报道，Color最高薪的职位是Tarkvaraarenduse juht at the Common Range Average level，年总薪酬为$278,600。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，Color的年总薪酬中位数为$171,000。

