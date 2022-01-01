Ettevõtete kataloog
Cognosante
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Cognosante Palgad

Cognosante palk ulatub $63,750 kogutasus aastas Küberturvalisuse Analüütik ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $128,156 Juhtimiskonsultant ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Cognosante. Viimati uuendatud: 9/6/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Juhtimiskonsultant
$128K
Küberturvalisuse Analüütik
$63.8K
Tarkvaraarendaja
Median $115K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Cognosante on Juhtimiskonsultant at the Common Range Average level aastase kogutasuga $128,156. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Cognosante keskmine aastane kogutasu on $115,000.

Esiletõstetud töökohad

    Cognosante jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Huawei
  • REI Systems
  • FiscalNote
  • GlobalLogic
  • Acumen Solutions
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid