Codecademy
Codecademy Palgad

Codecademy palga vahemik varieerub $32,609 kogu kompensatsioonis aastas Tarkvaraarendaja madalamas otsas kuni $189,647 Turundus kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Codecademy. Viimati uuendatud: 8/9/2025

$160K

Äri operatsioonid
$124K
Andmeteadlane
$146K
Turundus
$190K

Toote disainer
$161K
Tootehaldusr
$119K
Värbaja
$168K
Tarkvaraarendaja
$32.6K
Tarkvaraarenduse juht
Median $187K
KKK

Kõrgeima palgaga roll Codecademy on Turundus at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $189,647. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Codecademy mediaan aastane kogukompensatsioon on $153,263.

