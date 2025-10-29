Ettevõtete kataloog
CNA Insurance
CNA Insurance Aktuar Palgad

Mediaanne Aktuar tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes CNA Insurance on $155K year kohta. Vaata ettevõtte CNA Insurance kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/29/2025

Mediaan pakk
company icon
CNA Insurance
Actuary
Chicago, IL
Kokku aastas
$155K
Tase
Actuarial Consultant
Põhipalk
$141K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$14.1K
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
5 Aastat
Millised on karjääritasemed CNA Insurance?
Viimased Palgaandmed
KKK

Kõrgeima palgaga Aktuar ametikoha palgapakett ettevõttes CNA Insurance in United States on aastase kogutasuga $228,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte CNA Insurance Aktuar ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $151,700.

