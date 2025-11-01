Ettevõtete kataloog
Clickhouse Tarkvaraarendaja Palgad

Vaata ettevõtte Clickhouse kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/1/2025

Keskmine Kogutasu

€131K - €152K
Germany
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
€121K€131K€152K€169K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Don't get lowballed

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Clickhouse ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Clickhouse in Germany on aastase kogutasuga €169,174. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Clickhouse Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Germany on €120,838.

